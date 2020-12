Brasil

Para Salles, principal questão ambiental está nas cidades, com saneamento

Em evento virtual organizado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Salles disse que, mesmo com a aprovação do marco legal do saneamento, é necessário financiamento para que municípios invistam no setor

Publicado 03/12/2020 13:12 | Atualizado há 1 hora