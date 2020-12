Taxa de ocupação de leitos preocupa Divulgação

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 03/12/2020 13:18 | Atualizado 03/12/2020 13:20

São paulo - Com o novo aumento de casos de covid-19, hospitais privados de São Paulo aumentam leitos e reduzem cirurgias não urgentes esperando uma segunda onda e unidades do Rio e da Região Sul já enfrentam um pico de infecções tão severo quanto o do primeiro semestre.

Em São Paulo, nove hospitais consultados pelo Estadão tiveram aumento expressivo de internações no último mês e se viram obrigados a ampliar as alas dedicadas à covid. No Albert Einstein, o total de internados com covid, que há um mês era estável em 55, chegou ontem a 106. A instituição reduziu o número de cirurgias eletivas agendadas e vem transformando leitos comuns em UTIs.

"Hoje mesmo (ontem) transformamos dez leitos em semi-intensiva. Quando observamos o aumento de casos, colocamos um limite de 110 cirurgias agendadas por dia", explica Sidney Klajner, presidente do Einstein. Antes da alta de infecções, o hospital chegou a fazer mais de 150 operações diárias.



No Samaritano e demais hospitais do Grupo Americas, o volume de leitos dedicado à covid foi ampliado em novembro e está sendo adotada gradual redução de cirurgias eletivas de menor complexidade.



No Hospital Alemão Oswaldo Cruz, uma análise do comitê de gestão de crise determinou a abertura de mais 15 leitos de UTI para covid nas últimas semanas. Hoje, o hospital tem 89 internados com a doença. "O volume de atendimentos poderá crescer e é fundamental que a população esteja mais consciente e tenha adesão às medidas protetivas", diz Antonio da Silva Bastos Neto, diretor executivo médico do Oswaldo Cruz.



Na BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo, a UTI covid, com 30 leitos, já está lotada e a enfermaria chegou a 85% da sua capacidade, com novos leitos sendo adaptados a cada dia para pacientes com coronavírus. "Temos estrutura física grande, com algumas alas muito flexíveis. Há uma UTI com 53 leitos na unidade Paulista que podemos adaptar para covid caso necessário", diz Luiz Bettarello, diretor executivo médico e de desenvolvimento técnico da BP.



Na rede São Camilo, o total de internados nas três unidades chega a 170 - no período de baixa da pandemia, eram 10. "Temos leitos reversíveis que conseguimos adaptar como UTI e já deixamos como reserva para covid", afirma Fernanda Fontanezi, diretora de unidade do São Camilo. Alguns hospitais já apresentam dados comparáveis aos picos do 1º semestre.



O Santa Catarina, por exemplo, teve recorde diário de 73 internados entre os meses de maio e junho. Hoje, são 66 hospitalizados com covid. A ocupação geral dos 310 leitos é de 83%. "Seguimos monitorando diariamente a evolução da covid no País e adequando nossos leitos de acordo com a demanda", diz a diretora técnica do hospital, Christiane Nicoletti.



O Hospital Nove de Julho tem 30% mais internações. No Santa Paula, a alta é de 50%. A Santa Casa de São Paulo disse estar perto da capacidade máxima de atendimento. "É bom que o Estado volte a pensar em aumentar leitos de terapia intensiva, em recriar hospitais de campanha e não ser displicente às grandes aglomerações", diz o presidente do SindHosp (Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios de São Paulo), Francisco Balestrin. Levantamento da entidade aponta que a taxa de ocupação das UTIs em hospitais privados atinge 84% e que 35% das instituições entrevistadas têm adiado cirurgias eletivas (não urgentes).



Outros Estados



A reedição da alta de casos do 1º semestre acontece em outros Estados de modo ainda mais crítico. No Rio, a taxa de ocupação de UTIs da rede privada é de 98% na capital, Baixada Fluminense e Região dos Lagos. O diretor da Associação de Hospitais Privados do Estado, Graccho Alvim, afirmou à TV Globo, que há risco de "colapso total" da rede.



Alguns hospitais já estão suspendendo procedimentos eletivos. Relatos de funcionários e pacientes confirmam que não há mais vagas disponíveis para os casos mais graves de covid e que já tem paciente sendo entubado fora das unidades de tratamento intensivo. "No Rio, a situação é de calamidade", resume o presidente da Federação Brasileira de Hospitais, Aldevânio Morato. "Já há filas de espera e estamos tentando fazer remoções, mas alguns já não têm mais vagas."



No Sul, hospitais privados de Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis já registram recordes de internados desde o início da pandemia e suspendem cirurgias (leia mais nesta página).



Em Recife, a média de novos casos diários saltou de 22 para 220 em apenas um mês. O aumento já sobrecarrega a rede privada. "Em volume de atendimentos na urgência, temos uma segunda onda em Recife que se aproxima do que aconteceu no pico da doença em maio", diz o médico Jorge Pinheiro, presidente do Sistema Hapvida, que possui 43 hospitais no País.



RS: pacientes de outras doenças na fila por vaga



O Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, está com ocupação máxima dos leitos da CTI covid e da enfermaria. Segundo a gerente médica da unidade, Gisele Nader Bastos, ainda há seis pacientes de outras doenças à espera de vaga na terapia intensiva. Em só duas semanas, as internações foram de 82 para 97 - somando UTI e enfermaria.



Em novembro, o Moinhos atendeu 200 casos de sintomas gripais em um só dia - número mais alto desde março, e chegou a restringir atendimento de suspeita de covid por 72 horas, diante da alta procura. "Estamos atendendo famílias inteiras infectadas", diz Gisele.



No Hospital Nossa Senhora das Graças, de Curitiba, a UTI opera "com mais de 90% da capacidade", diz o diretor executivo, Flaviano Feu Ventorim. "Há dez dias, tivemos de informar à população para não encaminhar pacientes graves para lá, pois estávamos sem leitos e equipamentos nem para reverter um enfarte " O hospital filantrópico praticamente parou cirurgias eletivas (não urgentes), remanejou leitos de outras especialidades para suprir a demanda e reforçou a equipe.



"O momento que vive São Paulo hoje, já vivemos aqui desde o fim de outubro", diz Rafael Vasconcellos, diretor técnico do Hospital Baía Sul, de Florianópolis, que espera agravamento nas próximas semanas.