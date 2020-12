O STJ julga recursos especiais, nas esferas penal e cível, provenientes de todo o Brasil Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Por Agência Brasil

Publicado 03/12/2020 13:46

Brasília - Em razão da pandemia do novo coronavírus, o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Humberto Martins, prorrogou até 26 de fevereiro a realização por videoconferência dos julgamentos em todos os colegiados – Corte Especial, as três Seções e as seis Turmas.