Por IG - Último Segundo

Publicado 03/12/2020 14:18 | Atualizado 03/12/2020 14:29

São Paulo - O casal Roberto Küne, de 82 anos, e Magally Küne, de 79 anos, morreram no mesmo dia, na última segunda-feira (30), devido a complicações por conta da covid-19, em Taubaté, interior de São Paulo. O casal era casado há 57 anos e ambos foram diagnosticados com a doença no último dia 14 de novembro.

Os dois foram internados no mesmo dia, mas Magally foi liberada em menos de 24h. No entanto, a idosa retornou ao hospital poucos dias depois após agravamento dos sintomas da doença.

No hospital, eles dividiam o mesmo quarto e, no final do mês passado, Roberto precisou ser transferido para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Logo depois, a esposa também foi internada. Eles acabaram morrendo no mesmo dia pouco tempo depois.

O casal deixa dois filhos e cinco netos, que foram informados da morte na segunda-feira. Roberto e Magally trabalhavam com uma casa de massas que funcionava há mais de 20 anos na cidade paulista.