Crianças não estão inclusas nas 4 fases de imunização do Ministério da Saúde Pixabay/soumen82hazra

Por IG - Saúde

Publicado 04/12/2020 10:46

O Ministério da Saúde anunciou, na quinta-feira (3), que as crianças não estão previstas para o primeiro momento de campanha de vacinação contra a Covid-19. "Nenhum país do mundo tem estudos que mostrem a utilização de vacina na faixa etária pediátrica", disse Arnaldo Medeiros, secretário de vigilância em Saúde.

Medeiros ainda destacou que, além da falta de dados, as crianças não estão inseridas no grupo de risco para a doença. Segundo o plano estratégico para a vacinação no Brasil, a imunização ocorrerá em quatro etapas. Indígenas, idosos com mais de 75 anos e os profissionais de saúde serão a prioridade do governo.

Publicidade

A previsão do Ministério da Saúde é iniciar a vacinação no País em março de 2021 e finalizar a campanha somente em dezembro, quando haveria doses suficientes para imunizar uma maior parcela da população. De acordo com o governador João Doria, porém, o estado de São Paulo contará com vacinação já no mês de janeiro.