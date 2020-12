Crime foi registrado no Rio Grande do Sul Creative Commons

Por IG - Último Segundo

Publicado 04/12/2020 12:25

São Paulo - Um menino de apenas dois anos foi encontrado morto na madrugada desta sexta-feira na casa onde morava com o pai e o avô, na cidade de Garibaldi, no Rio Grande do Sul. Segundo a delegada responsável pelo caso, a perícia acredita que a criança foi asfixiada e depois, quando já estava morta, levou três facadas.



Ainda segundo a PM, o pai do menino teve um surto psicótico pouco antes do corpo ser encontrado por vizinhos e acabou detido como principal suspeito do crime.



A Polícia Militar foi acionada por volta das 3h da manhã quando houve um chamado por conta de um homem que estava perambulando pelas ruas e agindo de forma estranha. Ele foi levado ao hospital próximo, porém, pouco tempo depois, a polícia recebeu outro chamado vindo da casa do homem.



Outra equipe foi enviada para a residência, que encontrou a criança morta e acionou a Polícia Civil. O avô da criança, que também mora no local, havia viajado para uma cidade de praia e não estava na residência no momento do crime, segundo a delegada.

A Polícia Civil disse que não tem informações ainda sobre o relacionamento do suspeito com a mãe da criança, mas destacou que as testemunhas afirmaram que o homem tinha um comportamento aparentemente tranquilo.



O pai da vítima foi levado para a prisão de Garibaldi, onde aguardará a Justiça decidir se ele será mantido detido até a conclusão do inquérito policial.