São Paulo - Um vídeo gravado em um bairro de classe alta na cidade de Campinas (SP) mostra um manobrista sendo ofendido e ameaçado por um empresário por causa de uma vaga de estacionamento irregular. O caso aconteceu no último sábado (28) e as imagens foram publicadas na internet recentemente.

O caso ocorreu no estacionamento do bar Seo Rosa, no bairro Gramado. De acordo com o manobrista Jailton Silva do Nascimento, 30, o empresário Tiago Zouain Gonçalves, 40, estava embriagado e estacionou em um local proibido.

"Fiz a minha obrigação: perguntei a ele se podia tirar o veículo da vaga que ele ocupou, e expliquei que era um local irregular e que poderia causar uma multa, algo do tipo. Ele se alterou e começou a me xingar ", disse Jailton.

No vídeo, é possível ver Tiago Zouain ameaçando e xingando o manobrista. “Dá a chave do carro aqui, vou pegar meu cano [arma] lá. Vou dar um tiro na cabeça desse m**** aqui. Seu m****. Vai ver o tamanho do buraco que sai atrás da sua cabeça, seu b****”.

Jailton não reagiu e o empresário continuou a ofendê-lo. “O que você ganha em um mês, eu gasto em um dia. Seu b****”, disse Tiago.

No fim do vídeo, o empresário faz um sinal de arma com a mão e ameaça : “eu meto um tiro na sua cara”.







O gerente do estabelecimento decidiu colocar o empresário dentro do bar , em uma tentativa de encerrar a situação.



O manobrista conta que ficou apavorado. “Por mais que tentasse manter a calma, tive muito medo. Vai saber se ele não tinha uma arma mesmo”, disse.



A Polícia Militar foi acionada e não encontrou arma no veículo, mas orientou Jailton a registrar um boletim de ocorrência. O BO foi feito na última terça-feira (1) como injúria e ameaça.



"Ele [Tiago] estava visivelmente embriagado . Eu fiquei em choque com tudo aquilo. Nunca tinha me acontecido na vida. Só tive sangue frio de ficar ouvindo tudo, sem perder a razão", relatou o manobrista.



Em nota, o bar Seo Rosa afirmou que oferece todo o apoio ao funcionário terceirizado e repudia as agressões verbais e ameaças.