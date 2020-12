PM armado discute e aponta arma a outro policial em SP Reprodução Twitter

Por iG

Publicado 04/12/2020 15:28 | Atualizado 04/12/2020 18:31

São Paulo - Dois policiais militares entraram em conflito nesta sexta-feira, na Santa Ifigênia, no centro de São Paulo. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um dos PMs apontando a arma para o rosto do colega, com o dedo no gatilho.