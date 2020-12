Fachada do prédio despencou Acervo pessoal

Por iG

Publicado 04/12/2020 16:50

São Paulo - As portas do shopping Cidade São Paulo, na Avenida Paulistas, ficaram interditadas na tarde desta sexta-feira (4) após uma parte da marquise externa, que compõe a fachada, despencar. A queda da estrutura ocorreun no início da tarde e danificou.



Moradores da região relataram no Twitter que houve um estrondo com a queda, mas não há registros de feridos de feridos, segundo informações da administraçaõ do shoppingg. As atividades já foram restabelecidas.

A administração do prédio apura os motivos do dasabamento.