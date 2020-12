Mulher derruba ladrão com guarda-chuva e recupera celular em SP Reprodução

Por IG - Último Segundo

Publicado 05/12/2020 18:52 | Atualizado 05/12/2020 19:01

Uma mulher reagiu a um assalto em São Vicente (SP) utilizando um guarda-chuva como arma. As imagens da câmera de segurança de um comércio local mostram duas mulheres aguardando na calçada, quando um homem, em uma bicicleta, pega o celular da mão de uma delas.



Em seguida, uma das pedestres corre atrás do suspeito e atira o guarda-chuva sobre ele, que se desequilibra e cai da bicicleta . As mulheres, então, vão até o ladrão e começam a agredí-lo. Um homem também chega para ajudar a imobilizar o rapaz. Veja abaixo.

O aparelho celular foi recuperado pelas vítimas. Não há registro do ocorrido na Polícia Civil até a publicação desta matéria.