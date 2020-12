Serpente capturada em MG Corpo de Bombeiros/Divulgação

O Corpo de Bombeiros teve trabalho neste domingo (6) em Minas Gerais. Durante a manhã, duas serpentes da espécie jiboia foram capturadas em Araguari, no Triângulo Mineiro.

Uma delas de 1,5m de comprimento estava no telhado de uma casa no Bairro São Sebastião. A outra é uma filhote de cerca de 30 centímetros, que estava no quintal de uma casa no Bairro Caanã. As duas foram soltas na reserva natural.

Em Juatuba, na Região Central do estado, os bombeiros capturaram uma coruja presa por um arame dentro de uma casinha de cachorro.

De acordo com os militares, o animal estava machucado e muito agressivo. O bicho foi retirado e levado a uma clínica veterinária da cidade de Juatuba para os cuidados médicos e deve ser solto depois de tratado.

Resgate animal

De acordo com um levantamento do Centro Integrado de Defesa Social do CBMMG (Cinds), durante o ano de 2019, o Corpo de Bombeiros realizou a captura de 4.952 animais silvestres de mais de 20 espécies diferentes em todo o estado. Somente serpentes foram capturadas e devolvidas à natureza mais de 2.500.