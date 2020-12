Por IG - Pet

07/12/2020

São Paulo - Alguns animais são verdadeiros heróis, como esse cachorro que resgatou o dono após o barco afundar. Em Bertioga, litoral de São Paulo, um cão também salvou a vida de sua dona. O pet lutou contra uma jararaca que estava pronta para atacar a garota de 12 anos. Ele foi picado quatro vezes e teve que ser internado, mas está se recuperando bem.

Segundo o G1, a adolescente mora em um bairro rural da cidade e estava indo ao imóvel vizinho a pedido da mãe. No meio do caminho, ela se deparou com a cobra e deu um berro. Ao ouvir o grito, os cães da casa correram até lá e Tufão a socorreu atacando a serpente.

"Minha mãe tem quatro cachorros e todos eles foram atrás, mas só o Tufão enfrentou a cobra. Acho que no desespero dele de atacar a jararaca, ele foi picado algumas vezes", detalhou Andressa da Silva dos Santos, irmã da adolescente.

A cobra tinha aproximadamente 2 metros e foi embora após a luta contra o cachorro. Após o acidente, a família de Tufão correu com ele para uma clínica veterinária no centro de Bertioga. "O doutor até falou que se fosse a minha irmã, não teria sobrevivido, porque, segundo ele, o cachorro tem muito mais resistência ao veneno", contou a jovem.

Apesar do susto, Tufão está se recuperando e segue internado. "Ele é bem forte, a única coisa que preocupa é que ele não está urinando muito, mas fora isso, ele está aguentando bem. Ele salvou minha irmã, é um verdadeiro herói", conclui Andressa.