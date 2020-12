Apresentador Luciano Huck e ex-ministro Luiz Henrique Mandetta são nomes cotado para as eleições de 2022 Reprodução e Marcos Corrêa/PR

Publicado 07/12/2020 16:05

São Paulo - O apresentador Luciano Huck esteve reunido com o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta no dia 20 de novembro para discutir os cenários para as eleições de 2022. Na avaliação dos dois, há espaço para formar uma "terceira via" de centro-direita. As informações são da coluna Painel, do jornal Folha de S.Paulo.

Eles conversaram também sobre o resultado do pleito municipal, bem como seus reflexos, chegando à conclusão de que as derrotas do PT e do bolsonarismo reforçam a possibilidade da centro-esquerda ser bem-sucedida daqui dois anos.

O apresentador e o ex-ministro se aproximam no momento em que a provável ida de Sergio Moro para os Estados Unidos em 2021 muda seu status na negociação de uma chapa.

De possível componente dela, passa a ser visto muito mais como um apoiador, já que se tornou de uma consultoria norte-americana.



Nos últimos meses, Huck se reuniu algumas vezes com o presidente da Câmara, Rodigo Maia (DEM-RJ). Há a expectativa de que o parlamentar possa ser candidato a vice de algum cabeça de chapa.