Publicado 09/12/2020 08:49

Os seis barracos montados pela ONG Rio de Paz na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, não estão mais no local. Na madrugada desta quarta-feira (9), a Polícia Militar ordenou que os materiais, que faziam parte de uma manifestação, fossem desmontados. O ato protesta contra o fim do auxílio emergencial, que termina neste mês, e será mantido mesmo com os barracos desmontados.

Antes da ação da ONG Rio de Paz, um pedido havia sido encaminhado para a Subsecretaria de Operações Integradas com a documentação exigida. Ainda assim, parte da manifestação foi desmontada pelos policiais, que alegaram que as instalações não foram informadas previamente. Para a continuação do ato, que tem o apoio da ONG Visão Mundial, será mantida uma mesa com pratos vazios.

Segundo o Ministério da Cidadania, mais de 66 milhões de pessoas recebem o auxílio emergencial. Se contabilizado o número de integrantes de uma família, a ajuda chega a mais de 126 milhões de brasileiros, o que corresponde a 60% da população do Brasil. O benefício é concedido pelo governo federal para socorrer famílias de baixa renda durante a pandemia, que não tem data para acabar.