A fraude pode ter gerado prejuízo de R$ 15 milhões aos cofres públicos, segundo a PF Divulgação / Polícia Federal

Por Agência Brasil

Publicado 09/12/2020 11:06

Um suposto esquema criminoso no Maranhão voltado ao desvio de recursos públicos, da área da saúde, por meio do direcionamento de licitações é o alvo da Operação Descalabro, da Polícia Federal (PF), nesta terça-feira (9). Segundo a PF, um deputado federal do estado do Maranhão, que não teve a identidade revelada, teria desviado dinheiro de suas emendas parlamentares à área da saúde, de abril a dezembro de 2020. A fraude pode ter gerado prejuízo de R$ 15 milhões aos cofres públicos.



Segundo apurado pela Polícia Federal, o deputado destinou emendas parlamentares, no montante R$ 15 milhões, para os municípios do interior do Maranhão, seu reduto eleitoral. “Os Fundos Municipais de Saúde, ao receberam os recursos, firmaram contratos fictícios com empresas “de fachada”, pertencentes ao deputado, que estão em nome de interpostas pessoas, desviando, assim, o dinheiro público. Posteriormente essas empresas efetuaram saques em espécie e o dinheiro era entregue ao deputado, no seu escritório regional parlamentar em São Luís”, explicou a PF em nota.



Em uma investigação iniciada pela Polícia Federal, quatro meses atrás, foram constatados os desvios. Os policiais também acompanharam os saques e realizaram o registro de áudio e vídeo da distribuição dos valores no escritório regional do parlamentar. A investigação corre em sigilo perante o Supremo Tribunal Federal.



Para esta operação, ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski autorizou o cumprimento de 27 de mandados de busca e apreensão na cidade de São Luís e no interior do Maranhão, determinando o bloqueio de mais de R$ 6 milhões em patrimônio do parlamentar federal, entre outras medidas diversas da prisão. Ainda segundo a PF, o nome da operação, Descalabro, foi dado em razão do prejuízo pesado causado aos cofres públicos em plena época de pandemia.