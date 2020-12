Por O Dia

Publicado 09/12/2020 12:44

Ao mostrar um pente com balas de fuzil, Costa iniciou sua fala lembrando da morte de Emilly Victoria, de 4 anos, e de sua prima, Rebeca Beatriz Rodrigues dos Santos, de 7 anos, baleadas na última sexta-feira (4) : “Isso aqui é comida do pobre, do brasileiro. No lugar de feijão e arroz, é bala. Uma criança que perdeu o tampão da cabeça com tiro de fuzil em Duque de Caxias. Ao lado de uma menina, sua prima, morta com tiro no abdômen. Que isso?”, afirmou, com revolta.