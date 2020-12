Alta comissária da ONU para Direitos Humanos, Michelle Bachelet ONU News/Daniel Johnson

Por iG

Publicado 09/12/2020 13:13 | Atualizado 09/12/2020 13:16

Nova York - A alta comissária da ONU para Direitos Humanos, Michelle Bachelet, comentou nesta terça-feira (9) a gestão brasileira no enfrentamento à pandemia da Covid-19. De acordo com Bachelet, efeito da doença no país foi devastador.

“Esse foi o caso em muitos países, não só o Brasil, mas também o Brasil. Acho que isso é terrível, porque os líderes precisam dar um exemplo, líderes precisam guiar as pessoas, e as pessoas devem seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde”, comentou a comissária, sem citar o nome do presidente Jair Bolsonaro.

Publicidade

Segundo Bachelet, uma das grandes dificuldades na condução da pandemia em alguns países é a descrença da população nas organizações. Ainda de acordo com ela, as pessoas precisam participar e entender por que as decisões são tomadas para aderirem às recomendações de distanciamento social e higiene, por exemplo.