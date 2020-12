49,1% dos brasileiros citam vacina contra Covid como o maior desejo para 2021, aponta pesquisa Divulgação

Publicado 09/12/2020 15:31 | Atualizado 09/12/2020 15:32

São Paulo - Um dos maiores desejos do brasileiro para o ano que vem é que a vacina contra o coronavírus chegue ao país. O resultado é uma conclusão da pesquisa da Hibou, empresa de pesquisa e monitoramento de mercado e consumo, em parceria com a Score Group, realizada no final de outubro com 1.600 pessoas entre 18 e 56 anos, nas principais capitais do país.

Segundo o estudo, 49,1% do total de entrevistados desejam que exista uma vacina para a Covid-19 para que possam retomar a rotina fora de casa. Na faixa etária entre 18 e 25 anos, esse sonho é ainda maior: 55,6% dos jovens aguardam o imunizante para poderem voltar à vida normal. Em geral, 28% já estão retomando aos poucos a rotina, tomando cuidados.



Ganhar dinheiro também é um grande desejo de acordo com o levantamento: 45,7% dos brasileiros querem enriquecer. "Os mais jovens também são os que mais querem isso, 65,7% dos 18 aos 25 anos apontam ganhar dinheiro como sua principal expectativa, seguidos pelos brasileiros entre 26 e 35 anos, com 56,3%" explica Ligia Mello, sócia da Hibou.

Já emagrecer está em segundo lugar nas metas para 2021: 42,1% dos entrevistados querem perder peso. Esse número é ainda maior na faixa dos 36 e 45 anos, com 49,8%.



Afastados de suas famílias em 2020 com o isolamento, a reaproximação com a família vem em terceiro lugar na lista de desejos, para 2021: 38,4% de todos os brasileiros. Nas faixas etárias, Essa vontade é maior entre pessoas dos 26 aos 35 anos e de 56 anos ou mais: 41,9% e 39% respectivamente.



"Consciência sobre a saúde mental, física e sobre solidariedade fazem parte dos desejos para 2021 também. Reflexo de um ano em que a saúde foi posta à prova e o autocuidado ganhou protagonismo na rotina dos brasileiros" diz Ligia. 72,4% quer exercitar o corpo e a mente em 2021, 38,1% desejam se engajar em atividades sociais e 33,2% vão consumir mais produtos orgânicos. 69,8% de todos os entrevistados querem fazer atividades físicas e cuidar do corpo e 46,9% desejam cuidar mais da pele, looks e cabelos, desse último quase 70% estão entre 18 e 25 anos.

Carreira



Na vida profissional, qualificação vem em primeiro lugar na lista de desejos: 37,5% dos brasileiros querem estudar mais online, os que mais querem isso são os jovens de 18 a 25 anos. 24,6% dos brasileiros querem trabalhar mais em casa do que antes da pandemia, e quem tem mais essa vontade são as pessoas entre 26 e 55 anos, ou seja, essa vontade é menor entre os mais jovens, que continuam querendo sair de casa para suas atividades.

Viagens



Impedidos de viajar, os brasileiros trazem viagens pelo próprio estado ou pelo Brasil como um grande desejo: 52,4%. Para 38%, pegar o carro mais vezes para passear e viajar está nos planos. "Em um ano de dificuldades financeiras, o brasileiro aprendeu a economizar, mesmo desejando ganhar mais dinheiro, 38,3% se vê gastando menos que em 2020. 30,7% gastaria o mesmo, e uma minoria de 16,5% se vê gastando mais", afirma Ligia Mello.

2021 de esperança



Os entrevistados também foram convidados a falar qual a expectativa para 2021 em apenas uma palavra. "Esperança" ficou como o termo mais citado, seguido de "Vacina" e "Liberdade".