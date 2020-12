Atualmente, todas as vacinas testadas no Brasil passam pela fase 3 dos testes clínicos Divulgação

Por IG Saúde

Publicado 09/12/2020 15:35

O Plano Nacional de Operacionalização da vacina contra a Covid-19 no Brasil não indica a imunização para jovens menores de 18 anos e gestantes. De acordo com o Ministério da Saúde, a contraindicação é motivada pela segurança, já que as vacinas não foram testadas nesses grupos.

A informação foi publicada pelo portal CNN Brasil, que teve acesso ao plano nesta quarta-feira (9). Ainda segundo a reportagem, não há preocupação em vacinar pessoas que já tiveram Covid-19 ou apresentam anticorpos para a doença.





Publicidade



Vacina

Governo do Estado de São Paulo/Divulgação

De acordo com Ministério, grupos não participaram de testes para vacinas

O Plano Nacional de Operacionalização da vacina contra a Covid-19 no Brasil não indica a imunização para jovens menores de 18 anos e gestantes. De acordo com o Ministério da Saúde, a contraindicação é motivada pela segurança, já que as vacinas não foram testadas nesses grupos.



Leia também

Anvisa diz que fará análises mensais em testes encalhados de Covid-19

Testes da Pfizer excluíram pessoas com alergias graves

Sobrecarregado, hospital nos EUA trata pacientes no estacionamento

A informação foi publicada pelo portal CNN Brasil, que teve acesso ao plano nesta quarta-feira (9). Ainda segundo a reportagem, não há preocupação em vacinar pessoas que já tiveram Covid-19 ou apresentam anticorpos para a doença.



Atualmente, todas as vacinas testadas no Brasil passam pela fase 3 dos testes clínicos, o que significa que a lista de contraindicações pode ser alterada após conclusão dos estudos.



De acordo com o ministro da saúde, Eduardo Pazuello, em entrevista à CNN, a campanha de vacinação poderá começar entre dezembro e janeiro caso a autorização para uso emergencial seja concedida a alguma das vacinas mais avançadas. No primeiro momento, o Ministério apontou março como o mês mais provável para vacinação.