Denise Maria do Nascimento foi dada como morta Reprodução

Por iG

Publicado 09/12/2020 16:33 | Atualizado 09/12/2020 16:37

Belo Horizonte - A jovem Denise Maria do Nascimento, de 27 anos, foi encontrada viva em um hospital após ter sido dada como morta pela lista oficial de vítimas do acidente envolvendo a queda de um ônibus em uma ponte na cidade de João Monlevade, em Minas Gerais. A informação havia sido divulgada pelo Corpo de Bombeiro no último sábado (5).

A Defesa Civil atualizou a lista momentos depois da divulgação, com a retirada do nome de Denise e a inclusão de novas vítimas. Mesmo após alterações o número de mortos se manteve em 19.

Publicidade

A mãe de Denise, a auxiliar de limpeza Damiana Maria do Nascimento, contou ao R7 que se desesperou ao ver notícias sobre a morte da sua filha e sofreu por mais de três horas, até receber a ligação de Denise pelo celular de uma enfermeira comunicando que estava bem. Damiana se preparava para ir ao local liberar o corpo quando recebeu o telefonema.