No Brasil, os testes da CoronaVac são feitos no Instituto Butantan, vinculado ao governo de São Paulo AFP

Publicado 10/12/2020 11:23

São Paulo - Um nota do grupo técnico de especialistas encarregado de auxiliar o Ministério da Saúde na proposta de imunização pede que a pasta incorpore a CoronaVac no plano nacional. De acordo com a agência Reuters, que reve acesso ao documento, há preocupação com a cobertura da vacina no Brasil.



O objetivo, segundo os especialistas, é ampliar o repertório de vacinas para garantir maior velocidade e eficácia no enfrentamento à pandemia no País. A Covid-19 já causou mais de 170 mil mortes em território brasileiro.



O grupo critica o fato que de que, até o momento, "única alternativa à vacina da AstraZeneca incluída no planejamento seja aquela ofertada pela Pfizer, justamente a que apresenta o maior desafio logístico para incorporação à estratégia nacional de vacinação por conta da cadeia de frio necessária".

A nota solicita, então, "o esforço para que sejam imediatamente abertas negociações com o Instituto Butantan, que já teria condições de oferta de doses de vacinas, com outras empresas que trabalham com a vacina CoronaVac e com outras vacinas candidatas em fase final de estudos de eficácia".



A nota ainda destaca que um eventual atraso no início da campanha de vacinação representa ainda mais vidas perdidas. "Esta é a mais importante tarefa de nosso tempo e todos os esforços devem ser envidados para a sua realização oportuna, segura e efetiva", finaiza o texto.