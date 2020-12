Intervenção artista: 'Busque Racismo Estrutura' Reprodução

Publicado 10/12/2020 13:30 | Atualizado 10/12/2020 13:31

São Paulo - Artistas do coletivo Nós Artivistas fez uma intervenção na Avenida Faria Lima, zona sul de São Paulo, com a pintura da frase "#Busquem Racismo Estrural" na via. Segundo o coletivo, a ideia é fazer com que as pessoas pesquisem sobre o assunto na internet.



Pelo menos 60 artistas e produtores se dedicaram ao projeto, que contou com o apoio da CET (Companhia de Engenharia e Tráfego) na sinalização do local e organização do trânsito na região.

O coletivo já pintou outras quatro frases antirracistas na cidade de São Paulo. A primeira e de maior destaque foi a pintura da frase "Vidas Negras Importam" na Avenida Paulista, no dia 21 de novembro, um dia após o feriado da Consciência Negra e o assassinato João Alberto Silveira Freitas, espancado em uma loja do grupo Carrefour em Porto Alegre no Rio Grande do Sul.

O minhocão também recebeu a intervenção, com a frase "Silêncio é apagamento", assim como a Avenida 9 de Julho que teve a frase "O futuro é uma mulher preta" pintada.