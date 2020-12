Governador do Piauí busca validação de vacina da Pfizer com a Anvisa AFP

Publicado 10/12/2020

O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), afirmou que vai encaminhar, em conjunto com outros Governadores nesta quinta-feira (10), um pedido de validação da vacina americana Pfizer para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O pedido de Dias, que também é presidente do Consórcio Nordeste, tem como base a aprovação da vacina pela FDA (Food and Drug Administration), agência reguladora equivalente à Anvisa nos Estados Unidos. Até o momento, o Brasil ainda não tem nenhuma vacina autorizada contra a doença.

De acordo com Dias, a agência americana emitiu um documento na última terça (08) confirmando que a vacina BNT162b2, desenvolvida pela Pfizer, em parceria com a BioNTech, contra a Covid-19, é segura. O relatório também destaca que a eficácia da vacina é de 95%, cerca de sete dias após a segunda dose.

Na terça, Dias e outros governadores se reuniram com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para tratar sobre a vacinação contra a Covid-19.

O governador do Piauí fez o pedido com base na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, a "Lei Covid", que afirma, segundo Dias, que vacinas contra o novo coronavírus que conseguirem registros em agências internacionais deverão ser liberadas para uso emergencial no Brasil. Wellington Dias afirmou que vai aguardar o prazo de 72 horas por uma sinalização de liberação da Anvisa e que se o prazo acabar e não houver manifestação, "a autorização excepcional fica concedida".

“Vou encaminhar pelo Consórcio Nordeste e Fórum Nacional dos Governadores o pedido de validação da vacina Pfizer na forma da legislação para posição em 72 horas”, afirmou Wellington Dias.

De acordo com o governador, a legislação permite que os estados importem e distribuam vacinas contra a Covid-19 que ainda não tenham sido registradas pela Anvisa, bastando registro em agências reguladoras de saúde de outros países, como a dos Estados Unidos, Europa, Japão ou China.