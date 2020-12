Gladson foi morto em seu local de trabalho, no bairro Dom Bosco Reprodução/Google Street View

Publicado 10/12/2020 15:47

Belo Horizonte - Na noite da última quarta-feira (9), um homem de 48 anos foi assassinado a tiros. Gladson Gomes da Silva era sócio de uma hamburgueria e foi morto em seu local de trabalho, no bairro Dom Bosco, em Belo Horizonte (MG). As informações foram dadas pelo UOL.

O boletim de ocorrência da Polícia Militar informa que o crime aconteceu porque a vítima teria um caso extraconjugal com uma mulher que já se relacionava com outra pessoa.

Segundo a PM, Gladson foi surpreendido por dois homens que efetuaram disparos. Foram verificadas 18 perfurações no corpo da vítima, várias delas no rosto, e recolhidos nove estojos de calibre não identificado no local do crime.

Um amigo de Gladson confirmou à PM que a vítima teve um caso extraconjugal e vinha sofrendo ameaças de morte do ex-companheiro da mulher com quem se relacionou.

A mulher foi procurada e confirmou que teve um caso com Gladson.

Policiais foram até a casa do suspeito, mas não o encontraram.