Coronavírus Divulgação

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 10/12/2020 19:01 | Atualizado 10/12/2020 19:01

Rio - O Brasil registrou 770 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Com isso, o total de óbitos pela doença no País chegou a 179.765.



Foram reportadas 53.347 infecções por covid-19 em 24 horas, elevando o total de casos no Brasil a 6.781.799.



O Brasil é o segundo país com mais mortes pela covid-19, ficando atrás somente dos Estados Unidos, que têm 285.351 óbitos, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). Em total de casos da doença, o País ocupa a terceira posição, atrás dos EUA (15.040.175) e Índia (9.767.371).