Por Agência Brasil

Publicado 11/12/2020 10:07

Brasília - O Diário Oficial da União (DOU) publicou nesta sexta-feira autorização para a realização de concurso público para o preenchimento de cargos na Polícia Federal. No total, o concurso prevê a disponibilização de 1.500 vagas de nível superior para os cargos de delegado, escrivão, papiloscopista e agente de polícia federal.



De acordo com a Portaria 14.358, que trata do assunto, o prazo para a publicação do edital de abertura de inscrições será de até seis meses.



São 123 postos para delegado, 400 vagas para escrivão, 84 para papiloscopista e 893 para agentes.



O último concurso da PF foi realizado em 2018 e ofereceu 500 vagas de nível superior.