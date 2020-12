Mais de 70 empresas de transporte regular rodoviário vão apoiar a empresa aérea Azul AFP

Por O Dia

Publicado 11/12/2020 11:49 | Atualizado 11/12/2020 11:50

Mais de 70 empresas de transporte regular rodoviário vão apoiar a empresa aérea Azul no transporte das vacinas contra covid-19 para até cinco mil municípios do Brasil. As empresas de ônibus de transporte interestadual representadas pela Abrati, associação que representa as empresas de transporte regular, vão integrar a força tarefa liderada pela empresa Azul para transportar vacinas.



A companhia aérea Azul anunciou nesta quarta-feira que está colocando à disposição das autoridades brasileiras o transporte gratuito das vacinas contra a covid-19 pelo país utilizando sua malha de voos existente.



"No nosso país, existem localidades que só são acessadas pelas rodovias e nesse sentido sabemos da importância do papel das empresas de ônibus para auxiliar na distribuição da vacina tão aguardada por todos os brasileiros", explica Eduardo Tude, presidente da Abrati.



A empresa informou que a logística da operação ainda será definida pelas autoridades de Saúde. "A Azul irá montar sua operação, sabendo que pode contar com as empresas da Abrati para dar cobertura, levando a vacina com segurança aos munícipios mais afastados das cidades onde estão os aeroportos", disse em nota.