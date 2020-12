Fachada do Ministério da Saúde na Esplanada dos Ministérios Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

Por iG

Publicado 11/12/2020 14:15 | Atualizado 11/12/2020 14:16

Rio - O Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira (10) que assinou um "memorando de intenções" para a compra de 70 milhões de doses da vacina norte-americana Pfizer. Com o anúncio, Élcio Franco , secretário-executivo do Ministério da Saúde, diz que a vacina dos EUA e a CoronaVac - desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com laboratório chinês Sinovac - "estão nas mesmas condições".

"Butantan e Pfizer estão nas mesmas condições, tenho memorandos de entendimentos, havendo registros, poderão ser inseridas no PNI (Plano Nacional de Vacinação) ", disse Élcio Franco.



Os valores previstos para a compra das 70 milhões de doses não foram divulgados. O secretário alegou que há uma cláusula de confidencialidade no memorando assinado com as empresas.



Segundo o ministério, o acordo com a Pfizer/BioNTech tem a previsão de entrega de 8,5 milhões de doses ainda no primeiro semestre de 2021.

Publicidade

"Havendo a possibilidade e o registro para uso emergencial, e eles (Pfizer) tendo condições, como disse o ministro, haverá a possibilidade de ter acesso a vacina e se iniciar no corrente ano", continuou o secretário.