Por O Dia

Publicado 15/12/2020 20:25 | Atualizado 15/12/2020 20:27

Rio - O presidente Jair Bolsonaro disse, em entrevista ao Datena nesta terça-feira (15), que os R$ 89 mil que Fabrício Queiroz depositou na conta da primeira-dama Michelle não eram para ela, mas para ele.

"Como falei desde o começo, aqueles cheques em torno de 10 anos foram para mim, não foram para ela. Divide aí R$ 89 mil por 10 anos, dá em torno de R$ 750 por mês. Isso é propina? Pelo amor de Deus. O Queiroz também pagava contas minhas. Era de confiança”, disse.

Ainda de acordo com o chefe do Executivo, Queiroz está sendo 'injustiçado'. "Ele está sendo investigado e tem que dar a devida pena se for culpado, e não prender esposa. Quebrar o sigilo de mais de 90 pessoas, não tem cabimento isso', continuou. A declaração foi dada quatro meses depois de os depósitos terem sido revelados.

O presidente comentou o caso após ter sido questionado sobre as investigações dos esquemas de rachadinha, no qual seu filho Flávio, é apontado com um dos envolvidos.

