Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, destacou que as vacinas que tiverem registro da Anvisa não contarão com termo de responsabilidade AFP

Por O Dia

Publicado 16/12/2020 12:45 | Atualizado 16/12/2020 12:46

O ministro da Saúde voltou a afirmar que a vacina não será obrigatória, mas será gratuita para toda a população. Questionado em entrevista coletiva sobre o uso do termo de responsabilidade, Pazuello explicou que ele não será necessário para imunizantes registrados pela Anvisa:

Publicidade

“Não será exigido termo algum nos postos de vacinação para nenhum brasileiro, quando nós disponibilizarmos as vacinas registradas, seguras e garantidas pela Anvisa. A aprovação normal é o registro da vacina. E esse registro segue para a Anvisa, que vai avaliar a documentação e produção, concedendo ou não esse registro. Isso é a normalidade. Dentro dessa normalidade, onde é garantida a eficácia e a segurança pelo registro, não há a necessidade de termos de responsabilização”, declarou.

O ministro reconheceu, no entanto, que o termo deverá ser utilizado em caso de aprovação emergencial de um imunizante pela Anvisa. Ele citou os Estados Unidos e a Inglaterra como exemplos de países onde já há aprovação emergencial para a vacina da Pfizer e também que nenhum país no mundo possui registro em agência reguladora. Para a vacinação antes do registro, Pazuello afirmou que somente “grupos limitados poderão receber”, “em quantidades limitadas”.

Publicidade

“Precisamos compreender que, dentro da pandemia e da velocidade do desenvolvimento das vacinas no mundo, estamos diante de um outro modelo: a autorização de uso emergencial, que permite que o laboratório disponibilize a vacina para grupos específicos mesmo sem a conclusão dos testes clínicos. Sem a avaliação dos efeitos colaterais definitivos e da eficácia completa. É durante a fase de desenvolvimento. Isso tem que ficar muito claro. E todos que forem voluntários a receber terão que assumir esse compromisso por escrito”, completou o ministro da Saúde.