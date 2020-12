Supremo Tribunal Federal Divulgação STF

16/12/2020

Brasília - O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) começa nesta quarta-feira a julgar duas ações que tratam da obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19. Neste caso, a Corte vai analisar se alguma pessoa pode ser punida ou ter algum tipo de acesso negado por não receber as doses.

Na primeira, o Partido Democrático Trabalhista (PDT) pede o reconhecimento da competência de estados e municípios para determinar a vacinação compulsória durante a pandemia, prevista na Lei federal 13.979/2020, que trata das medidas emergenciais de combate ao coronavírus.

Na segunda ação, o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) pede que o STF declare inconstitucional a compulsoriedade.

O relator das ações é o ministro Ricardo Lewandowski. O ministro determinou que o Ministério da Saúde divulgue o cronograma completo de vacinação contra o coronavírus.

Nesta semana, a Corte realiza os últimos julgamentes antes do recesso do Judiciário, que começa na segunda-feira, dia 20. Após essa data, apenas decisões urgentes são proferidas pelo presidente do STF.