Osmar Terra LUIS MACEDO

Por iG

Publicado 16/12/2020 15:39 | Atualizado 16/12/2020 15:40

Brasília - Após passar 12 dias internado no hospital, o deputado federal Osmar Terra (MDB-RS), recebeu alta no último dia 4 de dezembro após três semanas lutando contra o novo coronavírus (Sars-Cov-2), e contou que apesar de ter tido um quadro grave, mantém suas posições sobre a pandemia.



O ex-ministro da cidadania no governo Bolsonaro por diversas vezes minimizou os impactos da pandemia. Em abril, chegou a dizer que a Covid-19 mataria menos do que o vírus da H1N1 e do que a gripe.

Em entrevista concedida à veja, publicada nesta terça-feira (16), Terra conta sobre a gravidade do seu quadro:

"Tenho resistência natural, não tenho comorbidade. Tenho 70 anos, mas, fisicamente, eu sempre estive bem, e isso pesa na hora que piora o quadro pulmonar. O meu começou com 4% de comprometimento, no quarto dia de doença. Uma semana depois, estava com 80% comprometido. O pior momento foi a UTI. Ainda assim, não precisei ser entubado, só fiquei com oxigênio. Em dois dias de UTI, comecei a melhorar bastante".

Um dia após receber alta do hospital, (5), o deputado usou as redes para criticar a Organização Mundial de Saúde (OMS), a qual classificou como 'controlada pela esquerda ideológica', por pedir as pessoas que evitem reuniões nas festas de final de ano.

"Penso exatamente como eu pensava. Não mudou nada. Eu tenho experiência. Toda epidemia tem risco de vida, morrem pessoas. Eu passei por cinco pandemias, quatro delas muito piores do que essa. Nunca subestimei a doença. O que sempre critiquei foi o “lockdown”. Defendi, e defendo, que trancar as pessoas em casa não adianta nada, como não adiantou agora", declarou Osmar Terra, que desde o início da pandemia afirma que acredita na imunidade de rebanho para combater o quadro pandêmico no país

O deputado formado em medicina, que diz "estar apanhando muito da turma do fique em casa", também criticou indiretamente o governador de São Paulo, João Doria (PSDB) ao dizer que "não é governador nenhum que decide quando acaba uma pandemia".