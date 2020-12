Passagem do meteoro fotografada a partir de Primeiro de Maio, Norte do Paraná André Casagrande

Por O Dia

Publicado 16/12/2020 15:40

São Paulo - Um vídeo compartilhado nas redes sociais flagrou o momento em que uma bola de fogo foi visto no céu de várias cidades no interior de São Paulo, além de outras regiões do país, na noite desta terça-feira, dia 15. Câmeras de monitoramento registraram que a rocha espacial entrou na atmosfera da Terra às 21h35.

As imagens foram capturadas pela Rede Brasileira de Observação de Meteoros, Bramon, por três estações nas cidades de Nhandeara e Indiaporã, no norte de SP, e por outras cinco câmeras do Clima ao Vivo, em São Paulo e no Paraná. O tempo de chuva na região prejudicou alguns registros, segundo a organização.

Publicidade

Segundo a associação, as análises preliminares indicam que a rocha espacial atingiu a atmosfera da Terra num ângulo de 18,6° em relação ao solo, a uma velocidade de 13,52 km/s (34,4 mil km/h). Foi visível a 60,8 km de altitude, próximo à divisa entre Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Seguiu na direção leste por 11,6 segundos, até desaparecer a uma altitude aproximada de 25,3 km a sudoeste do município de Votuporanga, em SP.

O meteoro ainda chegou a -9,5 na escala de magnitude, usada na astronomia para medir o brilho dos objetos celestes. O número em si indica que foi bem luminoso, cerca de 100 vezes mais brilhante que o planeta Vênus.