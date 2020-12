Grupo desiste de assalto em igreja em Paulista, no Pernambuco Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 16/12/2020 18:28 | Atualizado 16/12/2020 18:31

São Paulo - Um pastor ficou espantado com o desfecho de um possível assalto na igreja de sua congregação nesta segunda-feira, dia 14. Quatro homens invadiram o templo para assaltar, mas desistiram após descobrirem que no interior do local estava acontecendo uma cerimônia de batismo.

O pastor Arthur Pereira postou no seu Instagram um vídeo que mostra o grupo desistindo do crime. As imagens também chamaram atenção dos internautas. O vídeo já foi assistido mais de 230 mil vezes.

A igreja é uma unidade da Igreja do Amor, com sede em Paulista, em Pernambuco. O pastor disse que os ladrões queriam levar os celulares dos voluntários na cerimônia, mas um fiel afirmou que eles estavam reunidos numa celebração religiosa. Em razão disso, os ladrões pediram desculpas antes de irem embora. Os membros batizados são de São Luís, no Maranhão.

Na rede, o religioso fez a seguinte postagem: "Deus faz assim!! Hoje, quando estávamos nos preparando para o batismo dos membros da nossa célula em São Luiz, no Maranhão, fomos surpreendidos. Os voluntários estavam na frente da casa fazendo a recepção quando quatro assaltantes os abordaram, pediram os celulares colocaram todos no chão, então alguém falou que aquele era um evento da igreja. Imediatamente os assaltantes PEDIRAM DESCULPAS e foram embora!! Esse é só um lembrete pra lhe dizer: Deus nunca perde o controle e está cuidando de nós em todo o tempo! Glória a Deus".