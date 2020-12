Ministro da Saúde Eduardo Pazuello Luciano Belford/Agencia O Dia

Por iG

Publicado 16/12/2020 20:23 | Atualizado 16/12/2020 20:24

São Paulo - O Governo Federal apresentou nesta quarta-feira (16) um plano nacional de imunização como parte do combate à pandemia. Apesar da oficialização, o Ministério da Saúde ainda não apresentou um cronograma claro com datas de início e término da vacinação, mesmo após pedidos do Supremo Tribunal Federal (STF) para que o governo explicasse melhor seu planejamento.



Desde 02 de dezembro, quando o ministro citou pela primeira vez a vacinação contra Covid-19 no Brasil, três datas diferentes de início da imunização já foram apresentadas. Primeiro Pazuello afirmou que seria em março de 2021, depois em dezembro, e agora, fevereiro de 2021.

Hoje, no lançamento oficial do planejamento, o ministro Eduardo Pazuello questionou a população: "Para que essa ansiedade, essa angústia?". "Se os registros das vacinas forem solicitados à Anvisa ainda em dezembro, nós, possivelmente, teremos as vacinas em meados de fevereiro para dar início ao plano [de imunização]", estimou.

No dia 9 de dezembro, o general que comanda a pasta havia afirmado que que, "se houver autorização de uso emergencial, as doses podem ser aplicadas já em dezembro ou em janeiro".

Pazuello se referia ao imunizante produzido pela Pfizer, afirmando que, se a empresa conseguisse aval da agência reguladora, a aplicação seria antecipada. A própria Pfizer, porém, que ainda aguarda assinatura de contrato com o ministério, diz que dificilmente terá a disponibilidade de entregarn doses ao País ainda em 2020.

Quanto tempo até todo mundo estar vacinado?

Embora não haja um detalhamento do cronograma, a previsão do governo é que a vacinação seja concluída em 16 meses, isto é, entre o final de abril e o início de maio de 2022.

Ontem, em resposta ao STF, o governo federal afirmou que a previsão do Ministério de Saúde é começar a vacinar grupos prioritários cinco dias após ter o aval da Anvisa e a entrega das primeiras doses de um imunizante certificado pela agência.

Desses 16 meses, os primeiros quatro meses serão usados para vacinar todos os grupos prioritários; os outros 12 meses seriam para vacinar a população em geral.

Como não há, ainda, ampla disponibilidade da vacina "o objetivo principal da vacinação passa a ser focado na redução da morbidade e mortalidade pela covid-19", o que deve acontecer com a vacinação dos grupos prioritários, diz o governo.

Entenda o plano de vacinação

Por enquanto, a primeira etapa da imunização está dividida em fases e prevê imunizar 51 milhões de pessoas com 108,3 milhões de doses.

Fase 1

Trabalhadores da saúde; Pessoas de 75 anos ou mais; Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas; População indígena aldeado em terras demarcadas, povos e comunidades tradicionais ribeirinhas.

Fase 2

Pessoas de 60 a 74 anos.

Fase 3

Pessoas com morbidades — diabetes mellitus; hipertensão arterial grave; doença pulmonar obstrutiva crônica; doença renal; doenças cardiovasculares e cerebrovasculares; indivíduos transplantados de órgão sólido; anemia falciforme; câncer; obesidade grave (com IMC maior ou igual a 40).

Também constam como grupos prioritários povos quilombolas, trabalhadores da educação (professores e funcionários públicos e privados), pessoas com deficiência permanente severa, forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema de privação de liberdade e a população privada da liberdade. O plano nacional de imunização, entretanto, exclui mais da metade dos indígenas do Brasil.