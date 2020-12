Por O Dia

Publicado 17/12/2020 11:04

Rio Grande do Sul - O Ministério Público do Rio Grande do Sul denunciou, nesta quinta-feira, seis pessoas pela morte de João Alberto, em uma unidade do Carrefour em Porto Alegre, no dia 19 de novembro. Foram as mesmas seis pessoas que já haviam sido indiciadas pela Polícia Civil na última semana