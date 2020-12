A chuva provocou mortes, alagamentos e deslizamento em Santa Catarina. Reprodução/NSC TV

São Paulo - A chuva, que começou por volta das 22h de quarta-feira, em Santa Catarina, deixou pelo menos sete mortos e desaparecidos pelo estado, além de provocar alagamentos e deslizamentos. Foram registrados transtornos em áreas da Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Oeste catarinense. O número oficial de mortes ainda não foi divulgado.

Em contato com a NSC TV , o Corpo de Bombeiros informou que mais de 100 chamados foram feitos entre a noite de ontem e a manhã de quinta-feira, no município de Presidente Getúlio, que faz parte do Vale do Itajaí. Além disso, o acesso à cidade está bloqueado por causa de deslizamentos de terra.



"Houve significativas perdas de vidas e patrimônios", informou o bombeiro Saulo Eduardo Fonseca, da corporação de Ibirama, que auxilia nos chamados em Presidente Getúlio, em entrevista à NSC.



As autoridades orientam as pessoas a procurarem locais seguros e a não se deslocarem pela cidade. Caso seja necessário, é indicado ligar para os bombeiros.



Outras cidades de Santa Catarina também enfrentam problemas causados pelas chuvas. Na Grande Florianópolis, diversos pontos amanheceram alagados e houve registro de queda de muros. Já no Oeste, fortes ventos derrubaram a estrutura da garagem da prefeitura de Ouro Verde e em outros locais da região a chuva foi de granizo.