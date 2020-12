Os militares receberam denúncias de que o suspeito estaria vendendo drogas na residência Divulgação/Polícia Militar

Por iG

Publicado 17/12/2020 13:12 | Atualizado 17/12/2020 13:13

Belo Horizonte - A polícia encontrou mais de 100 pedras de crack enterradas no quintal de uma casa, em Janaúba (MG), e prendeu um homem de 21 anos em flagrante. As informações foram dadas pelo G1 .



Foram apreendidas 135 pedras de crack que estavam enterradas no quintal dentro de uma sacola plástica, além de duas porções de maconha e 35 pedras de crack que estavam enroladas em um edredom dentro de um guarda-roupa.



Os militares realizaram buscas na residência após receberem denúncias de que o suspeito estaria vendendo drogas no local.



Com a presença da Polícia Militar, o homem tentou fugir, mas foi detido.



O suspeito foi levado para a delegacia, assim como o material apreendido.