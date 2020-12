Policial civil flagrado agredindo a mulher foi afastado da corporação Reprodução

Por iG

Publicado 17/12/2020 16:15 | Atualizado 17/12/2020 16:19

Belém - Três policiais civis foram flagrados agredindo e ameaçando uma mulher dentro de uma embarcação no Pará na tarde da última quarta-feira (16).

A confusão teria iniciado após a mulher pedir para que um dos policiais se afastasse de sua rede, que estaria muito próximo, e por medo do contágio do novo coronavírus (Sars-Cov-2), ela se preocupou com a aglomeração no barco.

Publicidade

Contudo, um homem, acompanhado de outros dois amigos, que ajudaram na ação, se irritou com o pedido e começou a agredi-la, e mesmo sem qualquer identificação de policial, empunha a arma e dá voz de prisão para a mulher, sob alegação de crime de desacato.

Veja o vídeo:

Publicidade

Então os policiais chegam e agridem a minha mãe e a Jessica (a amg).Um chega sacando a arma, sendo que ninguém tava fazendo nada. LEMBRANDO QUE NENHUM ESTAVA FARDADO OU EM SERVIÇO, três homens segurando minha mãe que estava doente e que nem podia se defender + pic.twitter.com/53DYQwnAso — (@_icath_) December 16, 2020

"Eu vou te dar dois minutos para você carregar suas coisas, se não eu vou te levar a força, você vai sair presa daqui", ameaçou o policial. Em outro momento, ele jogou pertences da vítima no rio.

Publicidade

Em nota, a Polícia Civil lamentou o ocorrida e afirmou que “ao tomar conhecimento do caso instaurou, de forma imediata, pela Corregedoria da Polícia Civil, um procedimento para apurar o caso, além de determinar o afastamento e a remoção dos policiais do local onde atuam”.



Mateus William, sobrinho da mulher agredida, relatou que a vítima está abalada e com diversos hematomas no corpo, fruto das agressões sofridas: "Ela está apavorada, assustada e bastante machucada. Tem marcas pelo corpo, pela perna, no braço, a boca dela está estourada. O rosto está roxo, tanto dela como da outra moça que estava com ela, tudo consequência da agressão do policial", disse em entrevista ao Uol.