Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 20/12/2020 13:30

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite deste sábado, 19, 17 fuzis de fabricação americana que estavam em um veículo abordado no km 338 da BR 153, em Ourinhos, no interior paulista. O motorista, um homem de 38 anos, afirmou que não sabia que armas estavam no carro, um Fiat Siena.

A abordagem ocorreu por volta das 20 horas. Segundo a PRF, o homem demonstrou nervosismo durante os procedimentos de fiscalização e deu respostas desencontradas. Ele foi então conduzido para a unidade operacional em Ourinhos para que o carro fosse vistoriado.

Os fuzis da Colt M4 Carabine Cal. 5.56X45 595903 estavam em um fundo falso entre o porta malas e o banco traseiro.

O motorista disse que não sabia que havia armas no carro e que levava o veículo de Londrina (PR) para a cidade de São Paulo. O caso está sendo registrado na delegacia de Ourinhos.