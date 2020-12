Natal, capa .

Rio - De acordo com a pesquisa da Datafolha , divulgada nesse sábado (19), 74% do brasileiros diz que não irão se reunir com pessoas de outras casas nas festividades desse final de ano. Com a pandemia do novo coronavírus, a população deve seguir sem aglomerações para ajudar a conter a proliferação do vírus.

Os dados apurados revelam que as mulheres e idosos, ambos com 78%, apresentam comportamento mais cauteloso em relação aos homens e jovens, com 70% em relação a postura diante da pandemia da covid-19.



A pesquisa também revela que a parte da população de classe social mais elavada e pessoas que ganham um salário de aproximadamente 10 salários mínimos, pretendem encontrar pessoas fora de núcleo familiar (47%). Já aqueles que possuem o ensino superior completo, correspondem a 37% dos dados.



A apuração também revela a porcentagem daqueles que adotaram uma postura negacionista em relação ao vírus. Segunda a pesquisa, 69% dos entrevistados não pretende se encontrar com pessoas de fora de seu centro familiar.