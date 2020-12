Por IG - Último Segundo

Publicado 20/12/2020 17:23 | Atualizado 20/12/2020 17:23

A Polícia Civil de Santa Catarina informou que encontrou, na manhã deste domingo (20), uma criança de 4 anos que havia sido sequestrada na última sexta-feira (18), em Palhoça (SC). Fabíola Tormes estava com um casal em Florianópolis. A dupla foi presa.

No sábado, a polícia havia divulgado uma nota afirmando que tinha iniciado as investigações do desaparecimento da garota. Ainda segundo os investigadores, Tormes estava bem e não apresentava machucados.

O crime aconteceu por volta das 21h de sexta-feira, quando duas pessoas invadiram a residência da família, agrediram a mãe de Fabíola e levaram a criança. Desde então, parentes e amigos buscavam informações sobre a garota.

Em publicações nas redes sociais, uma tia anunciou o encontro da sobrinha. "Agradecendo a todos de coração pelas orações. Pelo empenho da polícia que foi incansável. A Fabíola foi encontrada”, escreveu a familiar.