Rio - Na manhã deste domingo, seis pessoas morreram em um acidente grave de carro, na BR-280, em Santa Catarina. Dois veículos, um Wolkswagen Gol e um Renault Clio bateram de frente, por volta das 11h. No Gol, estavam uma mulher e três crianças, enquanto no Clio, estavam duas mulheres, todos morreram no local.

O tenente João Ricardo Prochmann, do nono batalhão de bombeiros de Canoinhas, informou que as vítimas do Gol eram uma mulher de 72 anos e três crianças de 11, 9 e 5 anos. As vítimas do Clio, eram duas mulheres de 41 e 35 anos. Ainda não se sabe como o acidente aconteceu

O SAMU, a a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Instituto Geral de Perícias (IGP) trabalharam juntos no acidente e após retirarem as vítimas das ferragens, deixaram a cena sob os cuidados da PM.

