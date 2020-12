Brasil

Bolsonaro exalta torturador e cita livro de Ustra como 'leitura obrigatória'

Presidente deu entrevista ao canal do YouTube de seu filho, Eduardo Bolsonaro, e disse que 'presos eram tratados com toda dignidade' no DOI-Codi

Publicado 20/12/2020 13:50 | Atualizado há 8 horas