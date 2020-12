Seis pessoas, incluindo três crianças estavam no mesmo veículo e morreram na BR-280 em Santa Catarina Corpo de Bombeiros/Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/12/2020 12:01

Um total de 16 pessoas morreram neste fim de semana em rodovias de Santa Catarina. No mais grave desses acidentes, seis pessoas morreram, incluindo três crianças, na colisão entre dois carros na BR-280 em Três Barras, no Norte do Estado, no domingo (21). O acidente foi na BR-280, no início da tarde, na altura do km 224,6 da rodovia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Logan com placa de Jaraguá do Sul e um Gol de Canoinhas colidiram de frente.



No Gol estavam quatro pessoas: uma mulher de 42 anos e três crianças (5, 9 e 11 anos). Todos morreram na rodovia. A polícia e os bombeiros não confirmaram o parentesco das vítimas. Já no Logan estava uma mulher de 35 anos e outra de 41, ambas também morreram no local. As causas do acidente não foram detalhadas.

Cinco mortes no domingo

No domingo aconteceram mais quatro acidentes. O motorista de um carro morreu após colisão com caminhão na BR-282, na altura de Campos Novos, no Oeste catarinense.

Na mesma rodovia e região do estado, um homem e uma mulher morreram em Iraceminha, na colisão entre uma caminhonete e um caminhão. Os dois ocupantes da caminhonete com placas de Maravilha morreram no local. No caminhão, o condutor não se feriu, e dois passageiros tiveram ferimentos leves.

No fim da tarde, uma mulher de 41 anos morreu após perder o controle do veículo, capotar e bater e um poste na SC-283 em Guatambú, no Oeste catarinense. A motorista, que morava em Chapecó morreu no local, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

Já na BR-101, na região de Balneário Camboriú, Litoral Norte do estado, um motociclista morreu após bater no meio-fio no início da madrugada de domingo. Ele morreu no local.

Outras cinco mortes no sábado

Em Pinhalzinho, na BR-282, um acidente entre quatro veículos provocou a morte do motorista de um deles, um homem de 37 anos.

Já em São José, na Grande Florianópolis, um ciclista morreu após ser atingido por carro de luxo na BR-101 por volta de 20h30. De acordo com a PRF, o ciclista morreu no local e o motorista do carro, com placas de Florianópolis, fugiu.

Ainda no sábado, outro ciclista, de 53 anos, morreu, dessa vez na SC-415, no km 35 da rodovia, altura de Balneário Barra do Sul, Norte catarinense. Segundo a PMRv, o motorista do carro também fugiu.

Na SC-108 em Blumenau, no Vale do Itajaí, um motociclista de 41 anos morreu na tarde de sábado. Segundo a PMRv, uma moto estava ultrapassando outra motocicleta quando bateu de frente em um carro que saía de um estacionamento.

Ainda em Blumenau, na madrugada, um jovem de 23 anos morreu em um acidente entre o carro que dirigia e um caminhão na BR-470.