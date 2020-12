Objetivo é avaliar a eficácia da combinação entre a AZD1222 e a Sputnik V, usando componentes dos dois medicamentos para verificar sua imunogenicidade e segurança Divulgação

A farmacêutica AstraZeneca e o Instituto Gamaleya, da Rússia, vão testar uma combinação de seus imunizantes contra a covid-19. O acordo entre as duas partes foi assinado nesta segunda-feira (21) e os “ensaios começarão em breve”, segundo comunicado. O objetivo é avaliar a eficácia da combinação entre a AZD1222 e a Sputnik V, usando componentes dos dois medicamentos para verificar sua imunogenicidade e segurança. As informações são do portal “G1”.

A vacina da AstraZeneca é desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford e uma das que estão em testes no Brasil. A possibilidade da combinação já havia sido anunciada no dia 11 de dezembro. Enquanto os pesquisadores russos ainda não publicaram informações da eficácia da Sputnik V, a AZD1222 já formalizou em revista científica uma porcentagem de 90% em voluntários que tomaram uma dose menor da vacina.

As duas vacinas usam tecnologia semelhante para a imunização: um vírus modificado é introduzido no corpo com parte do material genético do novo coronavírus, induzindo resposta do sistema de defesa humano. Este vírus “alterado” se chama adenovírus e carrega as informações responsáveis pela resposta imune.

A diferença entre o imunizante russo e o da farmacêutica britânica, porém, é que o primeiro usa adenovírus diferentes nas duas doses da vacina, enquanto no segundo eles são iguais para as duas aplicações.

Além da vacina da AstraZeneca, também estão em testes no Brasil os imunizantes da Johnson, da Pfizer e da Sinovac. Para a Sputnik V, os estados do Paraná e da Bahia firmaram acordo de produção em solo brasileiro com o governo russo.