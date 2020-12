Doze senadores defendem a alternância de poder e pedem que o Supremo Tribunal Federal rejeite a possibilidade de reeleição dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 21/12/2020 18:38

Brasília - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que deve anunciar seu candidato à sucessão na Casa até quarta-feira, 23. Nos bastidores, o deputado Baleia Rossi (MDB-SP) é apontado como favorito. Maia também avaliava lançar Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) na disputa. O partido de Aguinaldo, porém, lançou Arthur Lira (PP-AL), em oposição ao grupo de Maia.



"Espero que até quarta-feira, no máximo, tenhamos um encaminhamento dado, ouvindo a todos", disse Maia em entrevista coletiva na Câmara após um almoço com aliados. O presidente da Casa formou um bloco com 11 partidos, incluindo o PT e outras legendas de oposição. "Estamos dialogando para o mais rápido possível sair com um nome e o bloco de fato unido".