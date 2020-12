Os dois homens foram identificados Reprodução

Por iG

Pernambuco - As câmeras de segurança do presídio Frei Damião de Bozzano, no Recife, flagraram o momento em que dois detentos recebiam 146 latas de cerveja por cima do muro da instituição, localizada no complexo do Curado, Zona Oeste da capital.



De acordo a Secretaria Executiva de Ressocialização de Pernambuco (Seres), os presos - identificados como Jefferson Vinícius Fidelis e Erialdo Jacinto da Silva - foram encaminhados ao pavilhão de disciplina da unidade após registro do caso, na madrugada desta terça-feira, dia 22.



Segundo informações dos policiais penais, o setor de segurança "tomará as medidas cabíveis" sobre o caso. A equipe de comunicação, porém, não especificou possíveis punições.