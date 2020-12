Por iG

Publicado 25/12/2020 17:40

O Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, recebeu na madrugada desta sexta-feira (25) o último voo vindo do Reino Unido antes da proibição de pouso em solo brasileiro. O voo passou por fiscalização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A fiscalização faz parte das ações de prevenção contra a nova variante do coronavírus (Sars-CoV-2), identificada pela primeira vez no Reino Unido e considerada até 74% mais contagiosa que a cepa mais conhecida do vírus. Além da Anvisa, delegados da Receita Federal e Polícia Federal acompanharam o desembarque.

Os passageiros que desembarcaram no Brasil devem seguir uma quarentena por 14 dias. A fiscalização e diálogo com os passageiros ocorreu dentro da aeronave, antes do desembarque. A agência ainda coletou informações sobre os passageiros e acompanhou o processo de desinfecção e limpeza da aeronave.