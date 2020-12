Por IG - Último Segundo

Publicado 26/12/2020 15:43

Um brasileiro de Governador Valadares, que vivia há menos de um ano nos Estados Unidos, morreu durante a nevasca que atingiu o estado norteamericano de Massachussetts, na semana passada. A vítima identificada como Gilberto Santiago, de 43 anos, morava na cidade de Marlborough. Ele morreu no último dia 17 de hipotermia durante o trabalho de retirada de neve na cidade de Newton, vizinha de Marlborough. As informações são do jornal O Tempo.

Santiago teria desmaiado durante o trabalho e morrido em decorrência do frio extremo. O estado de Massachussetts chegou a ficar com 35 centímetros de neve. O brasileiro deu entrada no hospital da cidade, mas não sobreviveu ao congelamento. As temperaturas ficaram abaixo dos -6ºC.

Santiago trabalhava como barbeiro, mas realizava serviços de manutenção ocasionalmente. Ele deixou a esposa e uma filha de 9 anos. Familiares e amigos organizaram uma "vaquinha virtual" para reunir dinheiro para o translado e o velório. Foi estipulada a meta de US$ 50 mil, mas, até este sábado (26), já haviam atingido a marca de US$ 53 mil.